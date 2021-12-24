Школьник в Уфе попал в больницу после падения снега ему на голову

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Уфе с балкона многоквартирного дома снег упал на голову 11-летнему школьнику, который утром 23 декабря шел в школу. Ребенка попал в больницу с травмой головы, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в пятницу.

По факту проводится прокурорская проверка.

Днем ранее прокуратура региона сообщала, что в Уфе прокуроры проверили многочисленные публикации в СМИ и жалобы горожан о плохой уборке снега после недавнего снегопада. Проверки выявили, что коммунальщики работают плохо и несвоевременная уборка снега привела к росту числа ДТП. Прокурор Уфы внес главе администрации представление о незамедлительном устранении выявленных нарушений. Руководителям коммунальных служб грозит привлечение к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).