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В канун Нового года покажут новый мультфильм "Вовка и зима в Тридевятом царстве"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмульфильм" в новогодние праздники представит новый короткометражный фильм "Вовка и зима в Тридевятом царстве", созданный по мотивам классического мультфильма Бориса Степанцева 1965 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

Отмечается, что онлайн-премьера короткометражки состоится 31 декабря в мультимедийном сервисе Okko и официальном Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм".

В пресс-службе сообщили, что фильм создан в технике 2D. По сюжету нового мультфильма главному герою предстоит вновь отправиться в волшебную страну, где полным ходом идет подготовка к Новому году. Однако оказавшись в Тридевятом царстве, Вовка ссорится с Морозко, что приводит ни много ни мало к отмене зимы. Недовольный этим внезапным обстоятельством Царь грозит незадачливому герою суровым наказанием, и Вовке предстоит вернуть зиму любой ценой и спасти праздник.

Автором сценария мультфильма выступила Мария Изотова, режиссером - Алексей Введенский. Главные роли озвучили дети российского шоумена, актера и певца Тимура Родригеза – Даниэль (Вовка) и Мигель (Морозко), а также известные актеры дубляжа – Лариса Брохман (Печка) и Диомид Виноградов (Царь и Помощники).

Телевизионная премьера "Вовки и зимы в Тридевятом царстве" состоится 27 декабря в эфире телеканала СТС Kids, а в канун Нового года фильм увидят зрители телеканалов "Карусель" и "Мульт". Также героев мультфильма можно будет увидеть в телевизионной программе "Елка, Кот и Новый Год-2" в эфире телеканала "Карусель" 31 декабря.

"Представлять в канун главного праздника новую историю о любимых героях стало для "Союзмультфильма" доброй традицией", - сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, ее слова цитируют в пресс-службе киностудии.
Она напомнила, что два года назад в предновогодние дни "Союзмультфильм" завершил трилогию о медвежонке Умке, а в прошлом году рассказал трогательный и добрый сюжет о Чебурашке и крокодиле Гене. Теперь киностудия обратилась к комедийному жанру и создала поучительную картину об одном из самых харизматичных героев "золотой коллекции".

Союзмульфильм

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