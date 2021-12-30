Турция вызвалась поспособствовать снижению напряженности между РФ и Украиной

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара серьезно обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации.

"Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта в Донбассе на восточной Украине. В этом плане наш президент заявил (президенту Украины Владимиру - ИФ) Зеленскому и (президенту России Владимиру - ИФ) Путину, что Турция и он сам готовы сыграть роль в этом процессе, внести свой вклад", - сказал Калын.

По его словам, "в этом вопросе снижение напряженности в интересах каждого".

"Другими словами, если есть роль, которую Турция может сыграть в реализации политики так называемой разумной дипломатии и результативного дипломатического процесса в этот период, то конечно, наш президент с радостью выполнит ее", - почеркнул пресс-секретарь турецкого лидера.

По его словам, именно Турция может помочь в урегулировании ситуации, учитывая, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами. Он отметил, что в Турции с беспокойством следят за складывающейся обстановкой.

Калын также выразил мнение, что "в глобальном контексте стоит говорить о противостоянии между Россией и НАТО, Москвой и Западом".