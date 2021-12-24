Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Волгоградской области

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух осужденных, сбежавших из колонии-поселения №3 в Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба ГУФСИН по региону.

"Разыскиваются Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года рождения, которые 23 декабря в ночное время суток совершили побег из учреждения", - говорится в сообщении.

Оба заключенных осуждены за кражи. Вязовиков был приговорен к 2 годам колонии, Корней – к 3,5 годам колонии.

По факту побега осужденных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкции по данной статье – до 4 лет колонии.