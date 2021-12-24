Мишустин утвердил положение об Экспертном совете при правительстве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новое положение об Экспертном совете при правительстве, оно опубликовано на портале правовой информации.

В положении совет назван консультативным органом, который создается для обеспечения взаимодействия с экспертным сообществом.

Куратором работы органа определен зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства (сейчас это Дмитрий Григоренко).

3 ноября Экспертный совет возглавил бывший ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Тогда же он попросил дать совету право информационной инициативы - право инициировать сбор данных и обследования. Мишустин тогда же сказал, что правительство рассчитывает продолжить работу с экспертами по стратегическим инициативам социально-экономического развития.

По данным сайта правительства на начало ноября, до того момента премьер в последний раз встречался с членами экспертного совета в январе 2016 года. Одним из последних своих распоряжений в статусе премьера, в декабре 2019 года, Дмитрий Медведев утвердил состав нового, более компактного органа - президиума экспертного совета при правительстве. В него вошли экс-глава президентской администрации Александр Волошин (в роли координатора совета), сразу три бывших председателя российского правительства - Виктор Зубков, Сергей Степашин и Михаил Фрадков, бывший премьер Армении Карен Карапетян, ректор МГУ Виктор Садовничий, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, ректор РАНХиНС Владимир Мау, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор СПбГУ Николай Кропачев, Кузьминов, глава Сбербанка Герман Греф, председатель ВЭБа Игорь Шувалов и президент РСПП Александр Шохин. В этом составе президиум собраться не успел: в декабре сменился состав правительства.