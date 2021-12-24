Центр подготовки космонавтов отремонтируют для съемок фильма "Вызов"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В рамках проекта фильма "Вызов" будет проведен частичный ремонт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), сообщила исполнительный директор проекта Ольга Данова

"Мы тут у вас для усиления художественной составляющей задумали провести частичный ремонт в тех помещениях, в которых мы будем снимать", - сказала Данова в пятницу на совещании в ЦПК.

"Где-то два с половиной месяца нам дают, чтобы этот ремонт был закончен", - добавила она.

В свою очередь начальник Центра Максим Харламов попросил кинематографистов "не затягивать" процесс ремонта.

"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого приземлился в Казахстане 17 октября. Съемки продлились чуть меньше двух недель.

4 марта руководитель компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма осуществляются за счет действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.