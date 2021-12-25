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Два беглеца из волгоградской колонии задержаны в Ростовской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД и ФСИН в субботу задержали в Ростовской области двоих граждан, которые находились в розыске после побега из волгоградской колонии-поселения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По ее данным, около 8 утра, на 167 км автодороги "Котельниково-Песчанокопское" был остановлен автомобиль Renault, которым управлял водитель 1993 года рождения. В салоне также находилось двое пассажиров - 2002 и 1998 годов рождения.

Как рассказали в пресс-службе, "при проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области".

Сотрудники МВД вместе с представителями ФСИН доставили сбежавших в отдел полиции.

Волгоградская область Ростовская область ГИБДД ФСИН

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