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Участок трассы М5 в Поволжье из-за снегопада временно закрыли для грузовиков и автобусов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Росавтодор в воскресенье приостановил движение грузовиков и автобусов на участке федеральной трассы М5 "Урал" в Поволжье из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте федерального казенного учреждения (ФКУ) "Упрдор "Приуралье" (подчиняется "Росавтодору").

"С 07:00 (мск+2) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194 (граница с Самарской областью) по 1363 (н.п. Старые Богады, Башкирия) километр федеральной трассы М5 "Урал" в Оренбургской области, Татарстане, Башкирии", - говорится в сообщении.

Также ведомство сообщает, что в связи с низовой метелью и плохой видимостью в воскресенье продлен запрет на движение всех видов транспорта на подъезде к Оренбургу (с 146 по 405 километр трассы М5) и на участке автодороги Р239 в Оренбургской области с 398 по 670 километр (от границы с Татарстаном до села Марьевка).

Росавтодор трасса М5 "Урал"

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