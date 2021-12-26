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Тридцать три машины застряли на трассе М5 "Урал" в Башкирии из-за снегопада

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На трассе М5 "Урал" в Туймазинском районе Башкирии застряли 33 машины, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС в воскресенье.

Уточняется, что речь идет об участке между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района. Застряли легковые и грузовые автомобили. Рядом с АЗС организован кемпинг с горячим питанием.

На месте работают дорожные службы. К большегрузу, перекрывшему дорогу, подъехали два "КамАЗа" с ковшами, отмечается в пресс-релизе.

Ведомство рекомендует водителям отказаться от поездок на транспорте в этом направлении либо выбирать пути объезда заранее.

Башкирия трасса М5 "Урал"

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