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Более сотни населенных пунктов остались без электричества в Башкирии из-за непогоды

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Непогода привела к нарушению электроснабжения более чем в сотне населенных пунктов Башкирии.

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"25-26 декабря в Башкирии сохранялись неблагоприятные погодные условия - сильный снегопад, метель, сопровождающиеся шквалистыми усилениями ветра, в результате чего на линиях электропередачи происходили многочисленные перехлесты и обрывы проводов, срыв изоляторов, что вызвало, в свою очередь, нарушение энергоснабжения многих населенных пунктов", - сообщила пресс-служба АО "БЭСК" в воскресенье.

Отмечается, что специалисты компании предпринимают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии уточнила, что электроснабжение частично нарушено на территории 16 муниципалитетов. "В зоне отключения 107 населенных пунктов с населением 27 694 человека, в том числе 3 826 детей", - говорится в сообщении. В аварийно-восстановительных работах задействовано 59 бригад.

Между тем в ГУ МЧС по республике сообщили о временном ограничении движения на нескольких участках региональных и федеральных дорог в Башкирии из-за сильного снегопада и метели.

Так, с 11:00 по местному времени (9:00 по Москве) закрыта для проезда легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и такси трасса Р-240 Уфа-Оренбург на участках с 27-го (Булгаково) по 113-й километр (Рощинский), с 11:15 часов - с 113-го (Рощинский) по 280-й километр (Кызыл-Маяк).

С 10:00 по местному времени (8:00 по Москве) введено временное ограничение движения на участках с 1194-го (с. Верхнеяркеево) по 1230-й (Старосултанбевово), с 1305-го (Шарипово) по 1331-й (въезд/выезд в город Уфу) километр федеральной трассы М7 "Волга" и на участке с нулевого (Авдон) по 28-й (Подымалово) километр федеральной трассы Р-240 Западный обход города Уфы.

Ранее сообщалось, что на трассе М5 на участке дорог между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района застряла колонна из более чем тридцати легковых и грузовых автомобилей.

Башкирия

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