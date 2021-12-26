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Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Предварительно, один человек погиб, еще двое получили травмы в результате массового ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД по республике в воскресенье.

Как рассказал представитель ведомства, столкнулись 22 автомобиля.

Авария произошла в первом часу дня на 49 км автодороги Уфа-Оренбург в Кармаскалинском районе.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.

С 11:00 по местному времени (9:00 по Москве) трасса Р-240 Уфа-Оренбург закрыта для проезда легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и такси на участках с 27-го (Булгаково) по 113-й км (Рощинский), с 11:15 часов - с 113-го (Рощинский) по 280-й км (Кызыл-Маяк).

Башкирия

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