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Финансирование развития ТОР "Надеждинская" в Приморье увеличено на 27,6 млрд руб.

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объема федерального финансирования на развитие инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

"С 6 млрд до 33,6 млрд рублей увеличен объем федерального финансирования на создание инфраструктуры ТОР "Надеждинская" в Приморском крае. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете в рамках финансирования мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов действующих и перспективных резидентов ТОР, в числе которых - проекты в сфере транспорта и логистики, рыбопереработки и деревопереработки, производства строительных материалов и продуктов питания и комплексный проект по созданию города-спутника на территории этой ТОР".

На Дальнем Востоке создано 22 ТОР. Количество резидентов - 547, объем инвестиций по соглашениям - более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 трлн рублей частных инвестиций и создано более 45 тысяч рабочих мест.

Михаил Мишустин Надеждинская

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