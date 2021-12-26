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Непогода нарушила работу аэропорта в Уфе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Отправление и прибытие более десятка внутренних рейсов задерживается в международном аэропорту "Уфа" из-за сложных метеоусловий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в воскресенье.

По данным ведомства, на 13:15 по Москве задержано прибытие девяти рейсов из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани и вылет семи рейсов - в Ростов-на-Дону, Москву, Новый Уренгой, Новосибирск, Казань, Сургут и Екатеринбург.

Максимальное время задержки рейсов на прибытие составляет 7 часов 35 минут, на отправление - 7 часов 10 минут, уточнила пресс-служба.

В аэропорту в воскресенье введена процедура работы в условиях ограниченной видимости.

Уфа Башкирия

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