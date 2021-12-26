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Песков заявил, что у Путина и Байдена наладился очень хороший диалог

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден наладили хороший диалог, они абсолютно конструктивно и уважительно излагают друг другу расхождения в своих позициях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

При этом Песков не ответил на вопрос, извинился ли Байден перед Путиным за жесткие высказывания, которые президент США допускал ранее в адрес российского лидера.

Пресс-секретарь главы государства затруднился ответить, появилась ли между лидерами человеческая симпатия. "Я не знаю симпатия ли это, но когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", - отметил он.

Песков обратил внимание, что президенты Путин и Байден, как и председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди - самые опытные политики на этой планете.

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков

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