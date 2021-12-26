На трассах в Самарской области сняли введенные из-за метели ограничения

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное казенное учреждение (ФКУ) "Поволжуправтодор" (подчиняется Росавтодору) сняло ограничения на проезд транспорта на трассах в Самарской области, действовавшие с субботы из-за сильной метели, говорится в сообщении ведомства.

Ограничения были сняты в 17:00 по Москве воскресенья.

Тогда же сняли все введенные ранее ограничения на проезд по подведомственной "Поволжуправтодору" дороге в Оренбургской области - подъезду к Оренбургу.

В то же время сохраняются ограничения на проезд по автодорогам в Оренбургской области, введенные другой структурой Росавтодора - ФКУ "Упрдор "Приуралье".

С вечера 25 декабря в ряде регионов Поволжья бушует сильная метель.