Приостановленное движение по участку трассы М5 в Поволжье возобновлено

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Открыто движение транспорта по трассе М-5 Урал в Поволжье, ранее приостановленное из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в воскресенье.

"Ранее введенные ограничения движения на федеральной трассе М-5 "Урал" на участке с 1194-го (граница с Самарской областью) по 1281-й км (г. Октябрьский) и на участке с 1363-го (Старые Богады) по 1548-й (граница с Челябинской областью) км в Оренбургской области, республике Татарстан, республике Башкортостан сняты", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным на 22:30 по местному времени (20:30 мск) продлено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке с 17-го (поворот на аэропорт) по 206-й км (г. Мелеуз) км федеральной трассы Р-240 Уфа-Оренбург. Участок с 206-го по 280-й км (граница с Оренбургской областью) автодороги остается закрытым для всех видов транспорта. Также введено ограничение движения для пассажирских автобусов, такси, грузового транспорта на трассе М-5 "Урал" на участке с 1427-го по 1548-й км (граница с Челябинской областью).

Как сообщалось, Росавтодор с 7:00 утра ввел временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194 (граница с Самарской областью) по 1363 (Старые Богады, Башкирия) километр федеральной трассы М5 "Урал" в Оренбургской области, Татарстане, Башкирии.

Ранее в воскресенье в Башкортостане на трассе Уфа-Оренбург из-за непогоды произошло два массовых ДТП.