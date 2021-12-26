Движение по трассе М5 в Челябинской области ограничено из-за снегопада

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Временное ограничение на движение транспорта ввели на автодороге М5 "Урал" (Москва-Челябинск) из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба УГИБДД по Челябинской области.

C 16:30 26 декабря до 09:00 27 декабря на участке с 1548-го по 1796-й километр от границы с Республикой Башкортостан до развязки в сторону города Чебаркуль ограничивается движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, большегрузного автотранспорта.

В УГИБДД по региону уточнили, что время окончания ограничения может быть изменено в зависимости от погоды.

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска сообщает, что на 26 и 27 декабря в отдельных районах региона прогнозируются сильный снег, местами метели, на дорогах гололедица, ночью - сильная, а также порывы ветра до 20 метров в секунду.

Ранее в воскресенье в Башкортостане на трассе Уфа-Оренбург произошло два массовых ДТП.