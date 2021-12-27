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Российская армия в 2022 году примет участие в шести учениях за рубежом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сухопутные войска (СВ) в следующем году примут участие в 10 международных учениях, из них четыре пройдут на территории России, сообщил в понедельник главком СВ Олег Салюков.

"На следующий год спланировано 10 совместных международных учений с вооружёнными силами 9 иностранных государств: Египта, Пакистана, Алжира, Лаоса, Шри-Ланки, Киргизии, Таджикистана, Монголии и Индии", - сказал Салюков в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

По его словам, на территории России пройдет четыре учения: российско-индийское межвидовое "Индра-2022", российско-монгольское "Селенга-2022", российско-египетское "Стрела дружбы - 2022", российско-вьетнамское учение.

"На территории иностранных государств - 6 учений: российско-алжирское учение, российско-ланкийское учение, российско-лаосское учение "Ларос-2022", российско-пакистанское учение "Дружба-2022", учение с подразделениями КСБР (коллективные силы быстрого развёртывания) ОДКБ "Рубеж-2022", учение с миротворческими силами", - сообщил Салюков.

Олег Салюков добавил, что в последние годы география и масштаб совместных учений постоянно расширяются, учения проводятся не только в рамках ОДКБ, но и с нашими коллегами из стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Олег Салюков

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