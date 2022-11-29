Танкисты и мотострелки ВВО приняли участие в российско-лаосских учениях "Ларос-2022"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления Восточного военного округа принимают участие в совместных российско-лаосских учениях "Ларос-2022", которые стартовали в Лаосской Народно-Демократической Республике под лозунгом "Плечом к плечу за мир и безопасность", сообщило во вторник Минобороны России.

"Целью проведения совместных учений "Ларос-2022" является развитие дружбы между двумя братскими народами и Вооруженными силами государств. Военное сотрудничество позволяет совершенствовать оборонный потенциал двух стран", - отметил заместитель начальника генерального штаба армии Лаоса генерал-лейтенант Пхансэнг Бунпхан на церемонии открытия учений.

Военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления обеих стран осуществили марш на танках Т-72 БМС в район проведения практических мероприятий, подчеркивает российское военное ведомство.