Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин из-за циклона объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает в понедельник региональный противолавинный центр.

"С полудня 27 декабря по 30 декабря включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

В эти дни опасность схода лавин присутствует и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также Ключевской группы вулканов.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Охотоморский циклон принес в ночь на воскресенье снег и сильный ветер в большинство районов края, в том числе и в Петропавловск-Камчатский. Занятия в школах краевого центра в понедельник отменили. По прогнозу синоптиков, погода начнет улучшаться в среду.