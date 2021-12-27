Нарушенное из-за морозов энергоснабжение в Приморье восстановлено

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу электричества в населенных пунктах Приморья, где в выходные из-за морозов без света остались около 850 человек.

" Электроснабжение всех потребителей восстановлено в воскресенье", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель пресс-службы компании "Приморские электрические сети".

Как сообщалось, на базе АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" на период аномальных холодов создан оперативный штаб под председательством министра энергетики и газоснабжения региона.

В выходные энергоаварии возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Шкотовском, Хасанском районах. Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур. Большинство отключений оперативно устраняли аварийные бригады. Котельные работали без сбоев.

Как сообщалось, в Приморье из-за аномальных морозов по 27 декабря включительно объявлено штормовое предупреждение. На севере центральных районов в отдельные ночи местами прогнозируется до -43 градусов и ниже.