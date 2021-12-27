Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Нарушенное из-за морозов энергоснабжение в Приморье восстановлено

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу электричества в населенных пунктах Приморья, где в выходные из-за морозов без света остались около 850 человек.

" Электроснабжение всех потребителей восстановлено в воскресенье", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель пресс-службы компании "Приморские электрические сети".

Как сообщалось, на базе АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" на период аномальных холодов создан оперативный штаб под председательством министра энергетики и газоснабжения региона.

В выходные энергоаварии возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Шкотовском, Хасанском районах. Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур. Большинство отключений оперативно устраняли аварийные бригады. Котельные работали без сбоев.

Как сообщалось, в Приморье из-за аномальных морозов по 27 декабря включительно объявлено штормовое предупреждение. На севере центральных районов в отдельные ночи местами прогнозируется до -43 градусов и ниже.

Приморский край

Новости

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Умершие знаменитости

Умер известный актер дубляжа Андрей Ярославцев

Что произошло за день: воскресенье, 26 декабря

Суд Петербурга подтвердил просьбу следствия смягчить Хованскому меру пресечения

В базе суда Петербурга появилась карточка по ходатайству об отмене ареста Хованского

В базе суда Петербурга появилась карточка по ходатайству об отмене ареста Хованского

Второе за день массовое ДТП произошло в Башкирии из-за непогоды

Песков объяснил отсутствие на пресс-конференции Путина "Новой газеты"

Песков объяснил отсутствие на пресс-конференции Путина "Новой газеты"

В Кремле ожидают "очень нелегкого разговора" с США по проблеме безопасности

Участниками аварии в Башкирии оказались более тридцати водителей

Путин заявил, что ответ Западу при отказе от предложений РФ подготовят военные эксперты

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });