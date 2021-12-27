Уроженца Гатчины обвинили в убийстве жены в Финляндии восемь лет назад

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Ленинградской области заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве жены на территории Финляндии в 2013 году. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

В ноябре 2015 года в Ленинградской области было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) в связи с безвестным исчезновением уроженки Гатчины в Финляндии, где она проживала с супругом-земляком и ребенком. Предварительное следствие неоднократно приостанавливали, поскольку найти предполагаемого виновника не удавалось.

В декабре текущего года производство возобновили. Как уточняют в СКР, следователи-криминалисты проанализировали противоречия в показаниях фигурантов дела, провели экспертизы и оперативные мероприятия, в том числе совместно с правоохранительными органами Финляндии, что помогло прийти к выводу, что женщина могла быть убита своим супругом.

По информации пресс-службы главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали в деревне Романовка Гатчинского района.

Предварительно установлено, что в сентябре 2013 года в финском городе Коувола между супругами, находившимися в процессе развода, произошел конфликт, во время которого мужчина ударил женщину гантелью. От полученной травмы она скончалась, ее тело муж сбросил в реку, считает следствие.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда он заключен под стражу.