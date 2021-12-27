Ребенок и его родители погибли при пожаре в удмуртском Сарапуле

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в городе Сарапуле в ночь на понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибла семья из трех человек (ч.3 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в частном доме по ул. Достоевского произошёл пожар, в котором погибли 41-летняя женщина, ее 49-летний сожитель и их 3-летний ребенок.

"Следствием рассматриваются две версии произошедшего - причиной возникновения пожара явилось неисправность электроприборов либо неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения", - отметил собеседник агентства.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии сообщает, что информация о пожаре на ул. Достоевского в Сарапуле поступила в 00:51 мск. "К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений, деревянный дом (6х5) горел открытым пламенем" - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 01:17 (по Москве), полностью потушен в 3:00 (по Москве). В тушении были задействованы 36 человек и шесть единиц техники.