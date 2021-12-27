Патриарх Кирилл призвал вернуть раку Александра Невского из Эрмитажа в лавру

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за возвращение раки Александра Невского из Эрмитажа, где она хранится последние сто лет, в Александро-Невскую лавру, где эта реликвия пребывала до революции.

Как сообщил в понедельник сайт Русской православной церкви, патриарх ознакомился с рапортом главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона относительно переговоров с руководством Эрмитажа о возможности возвращения раки в лавру. В резолюции на рапорт патриарх написал, что необходимо продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости, то есть "возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята". При этом, указал предстоятель РПЦ, возвращение святыни должно проходить при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности.

В РПЦ заявили, что рака Александра Невского - произведение русского искусства, выполненное из серебра в середине XVIII века в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Частью реликвии является отделанная серебром деревянная рака, изготовленная в царствование Петра I и Ивана V. По оценке специалистов, комплекс раки является единственным в своем роде и наиболее монументальным в мире сооружением из высокопробного серебра.

С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была перенесена в концертный зал Эрмитажа, а мощи Александра Невского передали в музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор лавры, в то время как рака остается в Зимнем дворце.

В последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку церкви, однако руководство Эрмитажа предлагает создать и передать в лавру копию раки. Патриарх Кирилл выступает против создания такой копии.

Ныне управляющий делами патриархии митрополит Дионисий, глава Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон и наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий по благословению патриарха Кирилла ведут переговоры с руководством Эрмитажа о возвращении монастырю раки.