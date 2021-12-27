В работе Telegram произошел сбой

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пользователи жалуются на проблемы с мессенджером Telegram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщения о сбоях начали поступать около 20:00. В частности, пользователи говорят о проблемах в работе приложения, а также о сложностях с отправкой сообщений и подключением сервера.

Согласно карте, представленной на сайте Downdetector, в России большая часть жалоб приходится на Москву и Санкт-Петербург, также сообщения о сбоях поступают с Украины, из Белоруссии, Молдавии и других стран.