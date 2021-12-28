Неофициальный саммит СНГ стартовал в Петербурге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге проходит традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых государств.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что мероприятие проводится по инициативе президента России Владимира Путина.

Сам российский лидер заявил, что Москва намерена поддерживать отношения в рамках СНГ в будущем.

Он обратил внимание на сохранившиеся еще с советских времен связи между странами содружества.

"Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации - все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе", - пояснил Путин.

По его словам, это дает странам СНГ возможность преодолевать негативные экономические последствия пандемии коронавируса, которая затронула все страны мира.

Сообщалось, что в мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.