Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Неофициальный саммит СНГ стартовал в Петербурге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге проходит традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых государств.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что мероприятие проводится по инициативе президента России Владимира Путина.

Сам российский лидер заявил, что Москва намерена поддерживать отношения в рамках СНГ в будущем.

Он обратил внимание на сохранившиеся еще с советских времен связи между странами содружества.

"Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации - все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе", - пояснил Путин.

По его словам, это дает странам СНГ возможность преодолевать негативные экономические последствия пандемии коронавируса, которая затронула все страны мира.

Сообщалось, что в мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Владимир Путин СНГ Петербург

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора пока не надеется на "затухание" пандемии COVID

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет
Пандемия коронавируса

Путин заверил, что "Спутник V" точно нейтрализует штамм "омикрон"

Пандемия коронавируса

Попова спрогнозировала, что "омикрон"-штамм COVID постепенно вытеснит "дельту"

Попова спрогнозировала, что "омикрон"-штамм COVID постепенно вытеснит "дельту"

Депутата Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года

Депутата Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года

В СПЧ заявили, что деятельность "Мемориала" должна быть продолжена

В СПЧ заявили, что деятельность "Мемориала" должна быть продолжена

Мужчина с оружием попытался напасть на больницу на Ставрополье

Пандемия коронавируса

Траты россиян на вакцинные туры за рубеж оценили в 310 млн рублей

Верховный суд ликвидировал общество "Мемориал"

Верховный суд ликвидировал общество "Мемориал"

Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года

Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });