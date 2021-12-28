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Предприятия "Уралхима" и "Уралкалия" предложат рабочие места осужденным

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Осужденные к принудительным работам смогут трудится в ближайшее время в Пермском крае на предприятиях "Уралхима" и "Уралкалия". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

28 декабря Минюст, Федеральная служба исполнения наказаний, АО "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий" подписали соглашения о сотрудничестве. Оно предполагают создание мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в городах Березники и Соликамск.

По данным ведомства, в настоящее время более 180 тыс. осужденных к лишению свободы имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы.

В 2021 году Минюстом было создано свыше 15 тыс. мест для принудительных работ, в следующем году предполагается создание еще 35 тыс. мест, а всего до 2024 года планируется создание 100 тыс. рабочих мест в исправительных центрах.

В Минюсте напомнили, что граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ, содержатся в исправительных центрах, в том числе расположенных на объектах, принадлежащих предприятиям, оформлены на предприятии по трудовому договору, а главное - получают заработную плату и медицинское обслуживание, могут совершать покупки и пользоваться социальной инфраструктурой.

Министерство юстиции Уралхим Уралкалий

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