Житель Курской области, который сжег соседа, получил 15 лет колонии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Курский областной суд вынес приговор местному жителю по обвинению в убийстве соседа, сообщила пресс-служба облсуда.

Действия обвиняемого квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью ( ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он получил 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1,5 года, говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина длительное время враждовал со своим соседом. 13 июня 2021 года, он выпил спиртное дома, после чего вышел на улицу и облил бензином ехавшего на велосипеде соседа, а затем поджег.

Объятый пламенем мужчина сумел вернуться домой и потушить огонь. В этот же день с ожогом 85% тела он был доставлен в больницу, где через несколько дней, несмотря на оказанную помощь, скончался.

Суд также взыскал с обвиняемого в пользу супруги убитого 1,5 млн рублей компенсации морального вреда и свыше 46 тыс. рублей материального ущерба.

Отмечается, что подсудимый свою вину в преступлении не признал. Сторона защиты просила его оправдать.