В России появилась лаборатория для тестирования госуслуг

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Аналитическом центре при правительстве РФ заработала Лаборатория пользовательского тестирования государственных услуг, задачей которой станет выявление их сильных и слабых сторон, чтобы впоследствии предоставить рекомендации для их улучшения.

Открыл лабораторию вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По словам Григоренко, лаборатория станет одним из ключевых инструментов внедрения принципов клиентоцентричности в деятельность органов власти, а испытания на основе исследований с респондентами позволят оценить комфорт и эргономичность госуслуги.

Опрос респондентов будет проходить с помощью биобраслета и электроэнцефалографа отечественного производства. Они позволяют фиксировать реакции человека при использовании конкретного сервиса и анализировать активность как головного мозга, так и нервной системы, например, с помощью микродвижений лица. Таким образом можно будет определить эмоциональный статус респондента от использования той или иной услуги. Тестирование одного сервиса занимает около двух недель.

На основе анализа результатов тестирования будет приниматься решение о необходимости корректировки процедуры получения госуслуги. Причем через лаборатории пройдут как уже существующие, так и абсолютно новые услуги.

Предполагается, что в таких лабораториях будут проходить испытания услуг органов власти, попавших в пилотный проект по внедрению принципов клиентоцентричности в рамках одноименной инициативы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин 27 декабря, уточнили в аппарате Григоренко.

В пилотном проекте планируют принять участие Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, Минтруд, ФНС, Росимущество, а также Московская, Липецкая, Тульская области и АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации". По итогам проекта будет принято решение о дальнейшем распространении опыта таких лабораторий.

Стратегическая инициатива "Клиентоцентричность" - одна из 42 стратегических инициатив, перечень которых в октябре 2021 года утвердил премьер РФ. В рамках инициативы планируется создать профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов с использованием регулярной обратной связи. Предполагается, что, идентифицировав гражданина, государство сможет предоставлять ему услуги, необходимые в конкретной жизненной ситуации.