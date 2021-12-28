Песков отметил, что созданная РФПИ инвестиционная система выгодна для государства

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) смог создать уникальную для России инвестиционную систему, которая позволяет привлекать зарубежные средства на реализацию российских проектов и возвращать государственные вложения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что РФПИ смогли сделать современные форматы инвестирования, смогли создать современные платформы с другими странами, существенно продвинулись в выстраивании партнерства со своими визави в других странах - действительно, блистательные достижения, это очень здорово. Потому что до сих пор никто в нашей стране вот такого режима инвестиций, логистики инвестиций не создавал. Я уже не говорю об объемах", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ключевая роль фонда в данном случае заключается в отборе проектов, в которые можно уверенно вложить государственные средства из Фонда национального благосостояния, не сомневаясь в надежности инвестиции, отметил представитель Кремля.

"Нужны деньги для экономики, нужны деньги для больших проектов. И в данном случае канал РФПИ представляет собой тот самый надежный канал, который позволяет использовать эти деньги на возвратной основе, что очень важно", - сказал Песков.

За 10 лет своего существования фонд успел вложить более 2 трлн рублей более чем в 100 российских проектов совместно с зарубежными партнерами, напомнили в свою очередь в РФПИ.

"Для нас очень важно, что в конечном итоге те деньги, которые мы вкладываем через фонд будут направлены государству, соответственно, государство получит значимый доход на те инвестиции, которые она осуществила в РФПИ. Поэтому мы не только создаём предприятия, но выходим из них с хорошей доходностью и среди выходов ну большое количество значимых проектов – это и "Алроса", это и многие другие компании", - подчеркнул глава фонда Кирилл Дмитриев.

При этом проекты, в которые РФПИ привлекает средства зарубежных инвесторов, способствуют улучшению качества жизни россиян, созданию в стране технологичных производств и новых рабочих мест, отметил в свою очередь председатель Наблюдательного совета фонда, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Все эти проекты, они направлены фактически на выполнение задач и национальных проектов, которые провозгласил наш президент. Мы в России привыкли говорить об уровне жизни. И очень мало в последние годы, по крайней мере, говорили о качестве жизни. Это разные вещи совершенно. Качество жизни не обязательно предполагает очень высокий уровень дохода. Но обязательно предполагает комфортные условия проживания. Что предполагает, что вокруг твоего дома хорошая экология, хороший транспорт", - отметил Иванов.

Так, одним из первых крупных инвестпроектов РФПИ стала сеть медицинских клиник "Мать и дитя". Вывод компании на IPO и привлечение фондом крупных зарубежных инвесторов позволило ей с 2012 года открыть 40 медицинских центров по всей стране.

В то же время привлечение РФПИ средств на строительство "ЗапСибНефтехима" из Фонда национального благосостояния позволили компании "СИБУР" в начале пандемии коронавируса сохранить уровень выручки в период 40-50% падения цен на ее продукцию.

"Мы завершили "ЗапСибНефтехим" в конце 2019 года, начали продукцию выпускать. Поймали очень резкое снижение цен. Снижение цен, я думаю, что было процентов на 40-50. Наши финансовые результаты сложились из более высоких объемов и более низких цен. И поэтому объемы и бесперебойность производства было для нас крайне важным моментом", - сказал в эфире "России 24" (ВГТРК) глава компании Дмитрий Конов.

При этом наиболее известным проектом РФПИ остается распространение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" центра им. Гамалеи. В настоящий момент препарат зарегистрирован в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек, в 10 из них уже налажено производство вакцины, напомнили в РФПИ.

"Наши поставки в другие страны – это не просто спасение сотни миллионов людей, но это и те данные, которые мы получаем, которые, например, в Венгрии показывают, что "Спутник" показал эффективность 98% защиты от смертности. Это в 130 раз выше вероятность кого-то умереть, кто, к сожалению, не вакцинирован "Спутником", чем тот, кто вакцинирован "Спутником" от ковида, и здесь мы опередили и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, и Sinopharm, ведущие вакцины", - сказал в эфире "России 24" (ВГТРК) глава РФПИ Кирилл Дмитриев.