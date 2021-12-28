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В Краснодаре проведут проверку после нападения рабочих на сделавшую им замечание женщину

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в Краснодаре проводит проверку после нападения рабочих на пожилую женщину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что проверка ведется в отношении всех участников происшествия, потерпевшие обратились в полицию.

Ранее местные СМИ сообщили о конфликте между пенсионеркой и рабочими, которые распилили акацию на улице Трудовой Славы в Краснодаре. Причиной конфликта стала просьба женщины не бросать остатки дерева в палисадник.

На опубликованной с места события видеозаписи видно, как один из рабочих бьет пенсионерку ногой. Также, по данным местных СМИ, пострадал мужчина, который пытался вступиться за пострадавшую. По некоторым данным, ему сломали руку.

Краснодарский край

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