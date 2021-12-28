В Краснодаре проведут проверку после нападения рабочих на сделавшую им замечание женщину

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в Краснодаре проводит проверку после нападения рабочих на пожилую женщину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что проверка ведется в отношении всех участников происшествия, потерпевшие обратились в полицию.

Ранее местные СМИ сообщили о конфликте между пенсионеркой и рабочими, которые распилили акацию на улице Трудовой Славы в Краснодаре. Причиной конфликта стала просьба женщины не бросать остатки дерева в палисадник.

На опубликованной с места события видеозаписи видно, как один из рабочих бьет пенсионерку ногой. Также, по данным местных СМИ, пострадал мужчина, который пытался вступиться за пострадавшую. По некоторым данным, ему сломали руку.