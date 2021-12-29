Несколько сотен цыган доставили в полицию после рейда в Ленинградской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции провели рейды по местам компактного проживания цыган в Ленинградской области: из незаконного оборота изъяты наркотики и оружие. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

Полицейские и сотрудники Росгвардии проверили несколько поселений во Всеволожском и Гатчинском районах. По результатам рейдов в отделы доставили несколько сотен человек. Они были проверены по информационным базам полиции и дактилоскопированы, сообщили в ведомстве.

После обысков в частных домах изъяты оружие и боеприпасы. Кроме того, полицейские обнаружили несколько свертков с героином и методоном.

Как уточнили в главке, по факту незаконного оборота оружия и наркотиков возбуждены уголовные дела. Четыре человека задержаны в качестве подозреваемых.

Рейды проводились в рамках уголовных дел о кражах и мошенничестве.