Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Несколько сотен цыган доставили в полицию после рейда в Ленинградской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции провели рейды по местам компактного проживания цыган в Ленинградской области: из незаконного оборота изъяты наркотики и оружие. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

Полицейские и сотрудники Росгвардии проверили несколько поселений во Всеволожском и Гатчинском районах. По результатам рейдов в отделы доставили несколько сотен человек. Они были проверены по информационным базам полиции и дактилоскопированы, сообщили в ведомстве.

После обысков в частных домах изъяты оружие и боеприпасы. Кроме того, полицейские обнаружили несколько свертков с героином и методоном.

Как уточнили в главке, по факту незаконного оборота оружия и наркотиков возбуждены уголовные дела. Четыре человека задержаны в качестве подозреваемых.

Рейды проводились в рамках уголовных дел о кражах и мошенничестве.

Ленинградская область МВД

Новости

Зорькин допустил возвращение в РФ смертной казни

Зорькин допустил возвращение в РФ смертной казни

Минпромторг ждет введения QR-кодов в ритейле без "очередей на морозе"

Минпромторг ждет введения QR-кодов в ритейле без "очередей на морозе"

Рубль в среду утром незначительно изменился к доллару и евро

Рубль в среду утром незначительно изменился к доллару и евро

Новак назвал комфортной цену на нефть в $65-80 за баррель в 2022 году

Итоги года: 2021

Литье металлов под давлением общества

Что произошло за день: вторник, 28 декабря

Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина

Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина

"Мемориал" пообещал найти законные способы продолжать работу

"Мемориал" пообещал найти законные способы продолжать работу

Предполагаемый сторонник украинских радикалов арестован в Ростовской области

Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });