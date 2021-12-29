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Возбуждено дело о нападении таксиста на главу муниципалитета в Петербурге

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге СК возбудил уголовное дело о нападении на главу муниципалитета №72 Павла Швеца, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По делу проходит гражданин государства Средней Азии, он отпущен под подписку о невыезде, добавил собеседник агентства.

Дело расследуется по статье о применении насилия к представителю власти (ст.318 УК).

Официального подтверждения этой информации у "Интерфакса" нет.

27 декабря Швец рассказал "Интерфаксу", что он сделал таксисту замечание о неправильной парковке, тот его ударил. Врачи нашли у депутата перелом костей носа. Таксиста задержали.

В пресс-службе компании "Ситимобил", с которой сотрудничал таксист, сказали, что заблокировали водителя до выяснения обстоятельств случившегося.

Петербург СКР Ситимобил Павел Швец

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