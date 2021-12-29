В Думе попросили Минпросвещения продлить школьные каникулы до 16 января

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова просит министра просвещения Сергея Кравцова продлить школьные каникулы до 16 января на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон".

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу Вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно", - говорится в письме Лантратовой Кравцову, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Компенсировать продление каникул парламентарий предлагает за счет других дней на усмотрение Минпросвещения России, чтобы школьники не отстали от учебного плана.

Лантратова обращает внимание на то, что глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла о возможном ухудшении эпидобстановки в стране после новогодних праздников из-за "омикрона".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием Минпросвещения России по поводу инициативы депутата.