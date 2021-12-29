Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Думе попросили Минпросвещения продлить школьные каникулы до 16 января

В Думе попросили Минпросвещения продлить школьные каникулы до 16 января
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова просит министра просвещения Сергея Кравцова продлить школьные каникулы до 16 января на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон".

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу Вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно", - говорится в письме Лантратовой Кравцову, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Компенсировать продление каникул парламентарий предлагает за счет других дней на усмотрение Минпросвещения России, чтобы школьники не отстали от учебного плана.

Лантратова обращает внимание на то, что глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла о возможном ухудшении эпидобстановки в стране после новогодних праздников из-за "омикрона".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием Минпросвещения России по поводу инициативы депутата.

Госдума Минпросвещения РФ

Новости

Юрия Хованского освободили из-под стражи

Юрия Хованского освободили из-под стражи

"Газпром" отчитался о готовности "Северного потока 2" к работе

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

Военные учения РФ и Белоруссии пройдут в первом квартале 2022 года

Военные учения РФ и Белоруссии пройдут в первом квартале 2022 года

Лукашенко и Путин договорились о кооперации в авиастроении

Следователь попросил запретить Хованскому пользоваться интернетом

Минэнерго поддержало продажу пива на АЗС

Минэнерго поддержало продажу пива на АЗС

Пять пациентов COVID-больницы в Красноярске пострадали при пожаре

Пандемия коронавируса

Назальную форму "Спутника V" планируют выпустить на рынок уже в I квартале 2022 г.

В Петербурге оправдали фигурантов дела о многолетнем насилии в детдоме

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });