Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Жителя Приморья осудили за реабилитацию нацизма

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд признал виновным в реабилитации нацизма жителя Владивостока, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера.

"Приморский краевой суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде десяти месяцев работ с удержанием 15% из зарплаты осужденного в доход государства", - сообщает в четверг пресс-служба суда.

Установлено, что 9 мая 2020 года житель Владивостока разместил на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк России", анкету с фотоизображением главы Национал-социалистической немецкой партии Адольфа Гитлера, который приговором Международного военного трибунала в 1946 году признан нацистским преступником, говорится в сообщении.

Приморье

Новости

Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров

Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров

Песков подтвердил, что у Путина и Байдена запланирован телефонный разговор в четверг

Что произошло за день: среда, 29 декабря

Безработица в РФ в ноябре осталась на уровне 4,3% третий месяц подряд

В Думе попросили Минпросвещения продлить школьные каникулы до 16 января

В Думе попросили Минпросвещения продлить школьные каникулы до 16 января

Юрия Хованского освободили из-под стражи

Юрия Хованского освободили из-под стражи

"Газпром" отчитался о готовности "Северного потока 2" к работе

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

Военные учения РФ и Белоруссии пройдут в первом квартале 2022 года

Военные учения РФ и Белоруссии пройдут в первом квартале 2022 года

Лукашенко и Путин договорились о кооперации в авиастроении

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });