Жителя Приморья осудили за реабилитацию нацизма

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд признал виновным в реабилитации нацизма жителя Владивостока, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера.

"Приморский краевой суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде десяти месяцев работ с удержанием 15% из зарплаты осужденного в доход государства", - сообщает в четверг пресс-служба суда.

Установлено, что 9 мая 2020 года житель Владивостока разместил на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк России", анкету с фотоизображением главы Национал-социалистической немецкой партии Адольфа Гитлера, который приговором Международного военного трибунала в 1946 году признан нацистским преступником, говорится в сообщении.