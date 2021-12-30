Ураган движется на Камчатку

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - К берегам Камчатки подходит мощный циклон, в акваториях Охотского, Берингова морей и Тихого океана у берегов полуострова объявлено штормовое предупреждение, сообщает в четверг Главное управление МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр.

"Утром 31 декабря на юго-западном и юго-восточном побережьях Камчатки, (Усть-Большерецкий и Елизовский районы, Петропавловск-Камчатский и Вилючинск), прогнозируется ветер, скорость которого может достигать 25-30 м/с, в порывах - до 45-48 м/с", - говорится в сообщении.

На прилегающей акватории Охотского моря, а также в северо-западной части Тихого океана прогнозируется ветер, скорость которого может достигать 38 м/с. Там ожидается ураган, видимость - 500 м, сильные осадки. Такая ситуация сохранится до конца дня 31 декабря. А в пятницу вечером непогода распространится на Усть-Камчатский район (там ожидается ветер до 30 м/с, в порывах до 42 м/с) и Алеутский округ (скорость ветра там будет достигать 38 м/с).

"В этих районах прогнозируется ураган, видимость - 500 м и сильные осадки", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, из-за циклона в нескольких районах Камчатки до 2 января включительно объявлено предупреждение о лавинной опасности.