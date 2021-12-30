Грабитель застрелил продавщицу в продуктовом магазине в Удмуртии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Удмуртии в селе Селты задержали подозреваемого в убийстве продавщицы в ходе разбойного нападения на магазин, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по республике.

Там отметили, что накануне в продуктовом магазине было обнаружено тело убитой 59-летней продавщицы. В преступлении заподозрили 43-летнего ранее судимого местного жителя.

По данным следствия, пьяный мужчина накануне днем пришел в магазин с пневматическим пистолетом, переделанным для стрельбы боевыми патронами. "Он выстрелил продавцу в голову, после чего похитил бутылку спиртного, выручку из кассового аппарата и с места преступления скрылся", - сказал собеседник агентства.

Женщина скончалась на месте.

Пистолет был обнаружен в ходе обыска у сожительницы подозреваемого. Следователи получили также другие доказательства его причастности к преступлению, отметил сотрудник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем, и о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Готовятся материалы для заключения подозреваемого под стражу, добавил собеседник агентства.