Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Грабитель застрелил продавщицу в продуктовом магазине в Удмуртии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Удмуртии в селе Селты задержали подозреваемого в убийстве продавщицы в ходе разбойного нападения на магазин, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по республике.

Там отметили, что накануне в продуктовом магазине было обнаружено тело убитой 59-летней продавщицы. В преступлении заподозрили 43-летнего ранее судимого местного жителя.

По данным следствия, пьяный мужчина накануне днем пришел в магазин с пневматическим пистолетом, переделанным для стрельбы боевыми патронами. "Он выстрелил продавцу в голову, после чего похитил бутылку спиртного, выручку из кассового аппарата и с места преступления скрылся", - сказал собеседник агентства.

Женщина скончалась на месте.

Пистолет был обнаружен в ходе обыска у сожительницы подозреваемого. Следователи получили также другие доказательства его причастности к преступлению, отметил сотрудник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем, и о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Готовятся материалы для заключения подозреваемого под стражу, добавил собеседник агентства.

Удмуртия

Новости

РКН за год получил свыше 42 тыс. жалоб на нарушения в сфере персональных данных

Следствие попросило продлить блогеру Хованскому запрет определенных действий

Следствие попросило продлить блогеру Хованскому запрет определенных действий

Адвоката Павлова в пятый раз попросили привлечь к дисциплинарной ответственности

Мантуров не видит нужды в допподдержке металлургов при переходе на водород

Мантуров не видит нужды в допподдержке металлургов при переходе на водород
Пандемия коронавируса

Препарат "КОВИД-глобулин" получил постоянную регистрацию Минздрава РФ

Препарат "КОВИД-глобулин" получил постоянную регистрацию Минздрава РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 30 декабря

Суд приостановил деятельность шахты Листвяжная в Кузбассе на 90 суток

Суд приостановил деятельность шахты Листвяжная в Кузбассе на 90 суток

Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров

Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров

Песков подтвердил, что у Путина и Байдена запланирован телефонный разговор в четверг

Что произошло за день: среда, 29 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });