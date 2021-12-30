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Компанию под брендом "Такси 956" уличили в уклонении от уплаты налогов на 260 млн руб.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Столичные полицейские выявили факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере компании, оказывающей услуги такси в разных регионах России, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что с 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров. В результате сведения о несуществующих финансово-хозяйственных операциях вносились в декларации по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, которые злоумышленник подавал в налоговую службу", - сказала Волк в четверг.

По ее словам, бюджету РФ нанесен ущерб в сумме более 260 млн рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к следствию, в уклонении от уплаты налогов подозревается фирма ООО "Стиль-Моторс", которая оказывает услуги такси под брендом "Такси 956".

По версии следствия, чтобы избежать уголовной ответственности и ареста имущества, гендиректор фирмы официально вышел из числа руководителей и учредителей возглавляемой им компании. "Он также переоформил парк автомобилей такси на другие подконтрольные организации", - пояснила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, либо лишения свободы на срок до шести лет.

Сотрудники правоохранительных органов провели девять обысков на территории Московского региона, в ходе которых изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

"В отношении обвиняемого действует мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключила представитель ведомства.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте компании "Такси 956", предприятие предоставляет услуги такси на рынке с 2002 года.

Москва МВД РФ Ирина Волк

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