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Песков заявил, что РФ никогда не была первоисточником напряжения в отношениях с США

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россия не является первоисточником напряжения в отношениях с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения. Мы всегда говорили, что Россия принимала и будет принимать те шаги, те меры, которые необходимы для обеспечения ее безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление представителей Белого дома об отсутствии попыток со стороны России снизить напряжение в двусторонних отношениях.

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"Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами", - подчеркнул он.

По его мнению, нет риска отмены российско-американских консультаций по гарантиям безопасности после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 30 декабря.

Журналисты отметили, что присутствие российских войск на границе с Украиной, по мнению представителей Белого дома, не способствует снижению напряжения.

"Мы говорим о российской территории, и, безусловно, передвижение наших вооруженных сил на нашей территории является исключительно нашей прерогативой", - сказал представитель Кремля.

При этом он заметил, что существуют разные мнения на этот счёт.

"Например, мнения представителей руководства Украины на этот счёт, которые были опубликованы в последнее время, ... говорят о том, что они фиксируют чрезвычайное скопление российских войск у границы, что вызывало бы беспокойство украинской стороны. Нужно обращать внимание и на такие заявления тоже", - заявил Песков.

Россия США Дмитрий Песков

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