РКН за год удалил или заблокировал 6,5 тыс. сайтов с фейковыми COVID-сертификатами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в 2021 году добился блокировки или удаления 6,5 тыс. сайтов с информацией о продаже поддельных COVID-сертификатов, а также генерирующих фейковые QR-коды, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 6,5 тыс. ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - сказали в РКН.

В ведомстве уточнили, что в марте было удалено или заблокировано 24 сайта, в апреле - 66, в мае - 36, в июне - 83. Резкий рост таких ресурсов зафиксирован летом, а также в конце осени-начале зимы.

Так, в июле РКН добился блокировки или удаления запрещенной информации на 1 353 ресурсах, в августе - на 1 148, в сентябре - 658, в октябре - 562, в ноябре - 1616, а в декабре уже на 978.

С 1 апреля в РФ введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям.

В РКН напомнили, что закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до 3 лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы - до 3 лет. Если же распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.