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РКН за месяц удалил или заблокировал 1,7 тыс. ресурсов с фейковыми COVID-документами

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор с начала текущего года добился удаления или блокировки более 1,7 тыс. ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 или генерирующих фейковые QR-коды, что составляет почти 25% от общего числа удаленных в прошлом году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Всего с начала 2022 года было удалено или заблокировано 1703 ресурса с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19, а также генерирующих фейковые QR-коды",- сообщили в ведомстве.

По данным РКН, в 2021 году было заблокировано либо удалено 6895 страниц с вышеуказанной запрещенной информацией.

Таким образом, с начала 2022 года количество удаленных или заблокированных ресурсов с поддельными COVID-сертификатами или QR-кодами уже составило почти 25% от удаленных в прошлом году.

С 1 апреля 2021 года в РФ введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до 3 лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы - до 3 лет. Если же распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.

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