Суд решил взыскать с двух контролировавших Мико-банк лиц более 252 млн руб.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам московского Мико-банка Расула Мамаева и Магамета Джангуразова.

Как сообщается в информации на сайте суда, суд решил взыскать с Мамаева в пользу агентства 64,4 млн рублей, а с Джангуразова 188 млн рублей.

При этом суд отказал АСВ в привлечении к субсидиарной ответственности еще шести человек.

Иск АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности восьми бывших руководителей Мико-банка на сумму 3,6 млрд рублей подан в рамках дела о банкротстве этого кредитного учреждения.

Это повторное рассмотрение заявления.

При первом Девятый арбитражный апелляционный суд 12 октября 2020 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 11 июня решил привлечь к субсидиарной ответственности бывшего президента Мико-банка Анатолия Рубцова и взыскать с него 3,6 млрд рублей в пользу АСВ.

Суды, таким образом, тогда частично удовлетворили заявление агентства.

Арбитражный суд Московского округа 10 февраля отменил решение судов нижестоящих инстанций, отказавших АСВ в удовлетворении заявления.

Суд тогда решил отправить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы иск АСВ в отмененной части. Речь идет о требовании агентства в отношении совладельцев этой кредитной организации Андрея Васюка (он владел 1,77% банка через ООО "Дрейк пас", но был лицом, под значительным влиянием которого находился банк) и Елены Савиной (9,8%), бывших предправления Олега Бурихина и члена совета директоров Александра Васильева, а также Виктора Байкова, Алексея Евсеева, Мамаева и Джангуразова.

При этом кассационный суд подтвердил отказ АСВ в привлечении к ответственности экс-члена правления Юлии Щавелевой.

В 2020 году суды трех инстанций отказали АСВ в принятии мер обеспечения по иску. Агентство просило арестовать имущество, включая денежные средства, у каждого из десяти ранее контролировавших банк лиц на 3,6 млрд рублей.

Мико-банк, по итогам 2015 года занимавший 436-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" (подготовлен "Интерфакс-ЦЭА") и являвшийся участником системы страхования вкладов, фактически прекратил операционную деятельность в середине марта 2016 года.

ЦБ РФ отозвал у Мико-банка лицензию с 24 марта 2016 года, в мае того же года кредитная организация была признана банкротом.

В конце июня 2016 года ЦБ РФ сообщил, что временная администрация Мико-банка выявила факты внесистемного учета обязательств перед вкладчиками на сумму более 0,8 млрд рублей. Руководство банка представило временной администрации материалы, якобы свидетельствующие о хищении сотрудниками банка полученных от вкладчиков и не отраженных в балансе банка средств, однако каких-либо действий по установлению виновных лиц и возмещению нанесенного ущерба банком предпринято не было, говорилось в сообщении регулятора.

Одновременно временная администрация выявила, что практически все предоставленные банком кредиты на сумму более 3 млрд рублей нереальны для взыскания по причине технического характера заемщиков, сообщал ЦБ РФ. По оценке временной администрации, стоимость активов банка на момент ее работы не превышала 0,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 2,2 млрд рублей.

"Совокупность выявленных обстоятельств позволяет предположить наличие умышленных действий по мошенническому приему средств населения и выводу активов, в том числе путем размещения денежных средств в заведомо невозвратные кредиты", - говорилось в сообщении ЦБ.

Рубцов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). Приговор, вынесенный Замоскворецким районным судом Москвы, вступил в силу 22 июля 2019 года.