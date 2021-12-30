Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Антивирус от "Касперского" не будет обязательным для установки на компьютеры

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ исключило из перечня программ для предустановки на стационарные компьютеры и ноутбуки с ОС Windows антивирус Kaspersky Internet Security, разработчиком которого является "Лаборатория Касперского". Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 декабря.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Позицию, касающуюся Kaspersky Internet Security, раздела II перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году ... исключить", - говорится в документе.

Речь идет о предустановке антивируса на стационарные и портативные компьютеры (за исключением планшетов), а также системных блоков с ОС.

Источник "Интерфакса" в правительственных кругах сообщил, что компания сама попросила исключить из перечня ПО для компьютеров их продукт.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" от комментариев отказались.

В сентябре правительство расширило перечень предустанавливаемого ПО под эту категорию гаджетов до трех – в него включены "Яндекс.Браузер" от "Яндекса" (под компьютеры на ОС Windows, MacOS, Linux), "Мой Офис" от "Новых Облачных Технологий" (под компьютеры на ОС Windows и MacOS) и антивирус "Лаборатории Касперского" (под компьютеры с Windows).

Антивирус "Лаборатории Касперского" остается в перечне ПО для предустановки на смартфоны и планшетные компьютеры под управлением Android.

Kaspersky Kaspersky Internet Security Windows

Новости

Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Сайту MyHeritage грозит штраф в РФ за отказ локализовать данные россиян

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения
Пандемия коронавируса

Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню

Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню

Путин и Байден обсудят в четверг повестку недавнего видеосаммита

Путин и Байден обсудят в четверг повестку недавнего видеосаммита

Топливо в российских аэропортах подорожало с начала года на 35%

Итоги года: 2021

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии

Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });