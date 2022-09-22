Разработчиков ПО обяжут совмещать продукты с Linux для включения в реестр Минцифры

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры планирует с 2024 года изменить правила включения софта в реестр отечественного ПО, так что вендорам придется адаптировать свои решения под операционные системы на Linux, но этот критерий не будет отсекающим, сообщил в кулуарах форума Kazan Digital Week глава ведомства Максут Шадаев.

"У нас есть в планах ввести требование по совместимости. Это не будет отсекающим критерием на входе, потому что у нас сейчас уже много продуктов, которые не работают пока на российских операционных системах", - сказал он.

По словам министра, новые правила предполагается ввести с 2024 года: "К такому-то году, если вы в реестре, вы должны обеспечить совместимость с такими-то системами. Пока это, очевидно, 2024 год".

Шадаев добавил, что министерство рассчитывает определиться до конца 2022 года, с какими базовыми операционными системами будет требоваться совместимость. Этот вопрос будет обсуждаться с отраслью.

"Мы должны выбрать вместе с отраслью две-три системы, которые имеют максимальное распространение", - сказал он.

Минцифры до конца 2022 года решит, затронет ли новое требование все программные продукты или будут сделаны исключения.

"Пока у нас готовой конструкции нет, мы сейчас ее готовим. С одной стороны, мы должны потребовать совместимость. С другой, мы понимаем, что у нас сейчас очень много продуктов в реестре, и для любых разработчиков это дополнительные инвестиции. То есть им надо инвестировать свои средства в доработку продуктов, чтобы они были совместимы", - резюмировал министр.

В реестр отечественного ПО включено более 13 тысяч продуктов от 4,2 тысячи правообладателей. Он действует с 2016 года. Включение в реестр дает правообладателям преференции при участии в закупках и возможность получать налоговые льготы.