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Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей, превышающих скорость больше чем на 60 километров в час. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Также он вводит уголовную ответственность за повторный выезд на встречную полосу или на встречные трамвайные пути, кроме случаев объезда препятствия.

Данные меры ответственности предусмотрены для лиц, подвергнутых административному наказанию и лишенных права управления транспортными средствами за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно.

Уголовная ответственность не возникает, если нарушения были отмечены средствами автоматической фиксации.

В качестве максимального наказания за данные нарушения предлагается установить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также нарушившие данные правила могут наказываться штрафом в размер 300-500 тыс. рублей или в размере зарплаты за два-три года, принудительными работами на срок до двух лет.

Владимир Путин

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