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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

В РФ впервые оштрафовали оператора связи из-за вызова с подменного номера из-за рубежа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Суд оштрафовал на 1 млн рублей компанию Orange Business Services в РФ - ООО "Оранж Бизнес Сервисез" - за пропуск вызова с подменного номера от иностранного оператора; это первое в России решение о привлечении к ответственности за подобное правонарушение, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"В России вынесено первое решение о привлечении к административной ответственности оператора связи за пропуск вызова с подменного номера от иностранного оператора. За такое правонарушение оператору "Оранж Бизнес Сервисез" мировым судом назначен штраф в размере 1 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Оранж Бизнес Сервисез" принадлежит нидерландской Equant Finance B.V., головной компании которой, в свою очередь, является французская телекоммуникационная компания Orange.

Ранее на основании информации о неисполнении оператором связи обязанности по пропуску трафика в свою сеть от иностранного оператора при совершении вызова с использованием технологии подменного номера РКН составил в отношении "Оранж Бизнес Сервисез" и передал в суд административный протокол по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ, сообщили в ведомстве.

"Звонки с подменных номеров могут использоваться злоумышленниками для распространения ложных сообщений о террористических актах, информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также для создания помех в работе объектов транспортной, социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики и других социально значимых сфер", - отметили в РКН.

В ведомстве напомнили, что согласно ч. 10 ст. 46 закона "О связи" оператор обязан прекратить оказание услуги связи и услуг по пропуску трафика на свою сеть в случаях отсутствия информации об инициировании соединения абонентом, а также в случае, если инициированное в сети связи иностранного оператора связи соединение сопровождается российской нумерацией, кроме случаев, когда соединение инициируется российским абонентом, находящимся в роуминге.

Президент РФ 30 декабря 2021 года подписал закон о введении штрафов до 1 млн рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Теперь для должностных лиц штрафы в зависимости от правонарушения составят от 30 до 100 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели заплатят от 200 до 800 тысяч рублей, а юрлица - от 500 тысяч до 1 млн рублей. При этом такое наказание предусмотрено за каждый выявленный факт нарушения закона - то есть за каждый звонок с подменным номером, который поступил абоненту.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что именно при помощи подменных номеров сегодня происходит большинство телефонных мошенничеств: когда человеку звонят из-за границы, но на экране он видит код российского региона. По его мнению, большие штрафы делают для операторов связи пропуск подменного номера экономически невыгодным, что должно существенно снизить объемы телефонного мошенничества.

Роскомнадзор Orange Business Services
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