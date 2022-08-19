В РФ впервые оштрафовали оператора связи из-за вызова с подменного номера из-за рубежа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Суд оштрафовал на 1 млн рублей компанию Orange Business Services в РФ - ООО "Оранж Бизнес Сервисез" - за пропуск вызова с подменного номера от иностранного оператора; это первое в России решение о привлечении к ответственности за подобное правонарушение, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"В России вынесено первое решение о привлечении к административной ответственности оператора связи за пропуск вызова с подменного номера от иностранного оператора. За такое правонарушение оператору "Оранж Бизнес Сервисез" мировым судом назначен штраф в размере 1 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Оранж Бизнес Сервисез" принадлежит нидерландской Equant Finance B.V., головной компании которой, в свою очередь, является французская телекоммуникационная компания Orange.

Ранее на основании информации о неисполнении оператором связи обязанности по пропуску трафика в свою сеть от иностранного оператора при совершении вызова с использованием технологии подменного номера РКН составил в отношении "Оранж Бизнес Сервисез" и передал в суд административный протокол по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ, сообщили в ведомстве.

"Звонки с подменных номеров могут использоваться злоумышленниками для распространения ложных сообщений о террористических актах, информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также для создания помех в работе объектов транспортной, социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики и других социально значимых сфер", - отметили в РКН.

В ведомстве напомнили, что согласно ч. 10 ст. 46 закона "О связи" оператор обязан прекратить оказание услуги связи и услуг по пропуску трафика на свою сеть в случаях отсутствия информации об инициировании соединения абонентом, а также в случае, если инициированное в сети связи иностранного оператора связи соединение сопровождается российской нумерацией, кроме случаев, когда соединение инициируется российским абонентом, находящимся в роуминге.

Президент РФ 30 декабря 2021 года подписал закон о введении штрафов до 1 млн рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Теперь для должностных лиц штрафы в зависимости от правонарушения составят от 30 до 100 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели заплатят от 200 до 800 тысяч рублей, а юрлица - от 500 тысяч до 1 млн рублей. При этом такое наказание предусмотрено за каждый выявленный факт нарушения закона - то есть за каждый звонок с подменным номером, который поступил абоненту.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что именно при помощи подменных номеров сегодня происходит большинство телефонных мошенничеств: когда человеку звонят из-за границы, но на экране он видит код российского региона. По его мнению, большие штрафы делают для операторов связи пропуск подменного номера экономически невыгодным, что должно существенно снизить объемы телефонного мошенничества.