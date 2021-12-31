"Роскосмос" анонсировал подписание межправсоглашения о лунной станции с КНР в 2022 году

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай готовят двустороннее межправительственное соглашение c юридическими обязательствами о создании лунной станции, сообщила госкорпорация "Роскосмос". В госкорпорации уточнили, что подписание запланировано в 2022 году.

В "Роскосмосе" заявили, что ведется работа по созданию нормативно-правовой базы для проекта. В марте 2021 года подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

Проект предусматривает строительство к 2035 году на поверхности и орбите вокруг Луны комплекса экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ, заявил "Роскосмос".

"Особенностью указанного проекта является открытость для участия в нем других международных партнеров", - заявил "Роскосмос".

"Роскосмос" сообщил, что совместно с Китайской национальной космической администрацией будет разработан перечень актуальных взаимовыгодных проектов, которые будут включены в новую программу сотрудничества на 2023-2027 годы.