Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Роскосмос" анонсировал подписание межправсоглашения о лунной станции с КНР в 2022 году

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай готовят двустороннее межправительственное соглашение c юридическими обязательствами о создании лунной станции, сообщила госкорпорация "Роскосмос". В госкорпорации уточнили, что подписание запланировано в 2022 году.

В "Роскосмосе" заявили, что ведется работа по созданию нормативно-правовой базы для проекта. В марте 2021 года подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

Проект предусматривает строительство к 2035 году на поверхности и орбите вокруг Луны комплекса экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ, заявил "Роскосмос".

"Особенностью указанного проекта является открытость для участия в нем других международных партнеров", - заявил "Роскосмос".

"Роскосмос" сообщил, что совместно с Китайской национальной космической администрацией будет разработан перечень актуальных взаимовыгодных проектов, которые будут включены в новую программу сотрудничества на 2023-2027 годы.

16 июня Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. Строительство станции начнется в 2026 году, завершить его планируется к 2035 году. В состав станции войдут два орбитальных и восемь лунных модулей. В частности, на поверхности спутника разместятся: базовый телекоммуникационный, командный, энергетический, взлетный, посадочный и экспериментальный модули, а также модули наблюдения и технологических проверок.

Роскосмос" Китай

Новости

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

В Минздраве РФ не советуют совмещать алкоголь со сладостями и газировкой

Итоги года: 2021

Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами

Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами
Пандемия коронавируса

Эксперт сообщил, что нет данных о повышенном риске онкологии у перенесших COVID

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с 23 сентября

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с 23 сентября

Что случилось этой ночью: пятница, 31 декабря

Россия провела около 12 успешных испытательных пусков ракеты "Циркон"

Весь разговор Путина и Байдена был посвящен предложениям РФ по безопасности

Весь разговор Путина и Байдена был посвящен предложениям РФ по безопасности

Космонавты на МКС пожелали землянам в 2022 году стойкости и новых достижений

В Ялте потушили пожар после взрыва в многоквартирном доме

В Ялте потушили пожар после взрыва в многоквартирном доме
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });