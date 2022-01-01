Пять человек пострадали при пожаре в Татарстане

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Обстоятельства пожара, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей, выясняют в Татарстане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в субботу.

"В 21:00 мск 31 декабря поступило сообщение о пожаре в доме 88 по улице Энгельса в городе Чистополь", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит диван в однокомнатной квартире на 3 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

В 21:50 мск пожар был ликвидирован.

В результате пожара пострадали пять человек, в том числе двое детей. Все госпитализированы в больницу.

Площадь пожара составила 30 кв.м.