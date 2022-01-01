Минздрав рекомендует восстанавливаться от похмелья кефиром и капустным рассолом

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Посленовогоднее похмелье не следует снимать новыми дозами алкоголя, восстановлению организма помогут кефир, бульоны и капустный рассол, напомнил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Категорически не нужно "восстанавливаться" после алкогольного отравления новой дозой спиртосодержащих напитков. Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты", - цитирует в субботу Брюна пресс-служба Минздрава РФ.

Также, по словам нарколога, утром после празднования не рекомендуется заниматься спортом и ходить в баню.