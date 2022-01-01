В МВД не зафиксировали нарушений общественного порядка на празднованиях Нового года в РФ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Свыше 1,9 млн граждан приняли участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Нового года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ночь на 1 января 2022 года на территории Российской Федерации состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 миллионов человек. Все они проводились с учетом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки", - сказала Волк журналистам.

По словам представителя МВД, безопасность граждан обеспечивали порядка 40,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих Росгвардии, участников общественных организаций правоохранительной направленности и представителей частных охранных структур.

"Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", - отметила Волк.