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В МВД не зафиксировали нарушений общественного порядка на празднованиях Нового года в РФ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Свыше 1,9 млн граждан приняли участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Нового года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ночь на 1 января 2022 года на территории Российской Федерации состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 миллионов человек. Все они проводились с учетом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки", - сказала Волк журналистам.

По словам представителя МВД, безопасность граждан обеспечивали порядка 40,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих Росгвардии, участников общественных организаций правоохранительной направленности и представителей частных охранных структур.

"Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", - отметила Волк.

Россия МВД Новый год

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